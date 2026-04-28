Geçtiğimiz Pazar günü Sakaryaspor’la deplasmanda karşılaşan Arca Çorum FK, 77.dakikada Fredy, 84.dakikada da Serdar Gürler’le olmak üzere kullandığı iki penaltıyı da gole çevirdi. Çorum ekibi, bu maçta kazandığı penaltılarla ligdeki toplam penaltı sayısını 14’e yükseltip zirveye yerleşti. Kırmızı-siyahlı takım, 14 penaltının 12’sini gole çevirirken, 2’sini ise kaçırdı.

Penaltı lideri Arca Çorum FK’yı 13 penaltı ile Esenler Erokspor izliyor. İstanbul ekibi 11 penaltıyı gole çevirirken, 2’sini kaçırdı. Süper Lig’e yükselme umutlarını play-off maçlarına taşımayı başaran takımlardan Bodrum FK 12 penaltı ile tablonun 3.sırasında yer alıyor. Bu penaltıların 10’unu gole çeviren Muğla ekibi, 2’isini ise kaçırdı.

Pendikspor 10 penaltı ile çift haneye ulaşan bir diğer takım olurken, Iğdır FK 9, Amedspor, Manisa FK ve Keçiörengücü 8’er, Sarıyer, İstanbulspor ve Boluspor 7’şer, Sivasspor, Erzurumspor ve Sakaryaspor 6’şar, Serikspor’la Hatayspor 5’er, Vanspor’la Ümraniyespor 4’er, Bandırmaspor 2, Adana Demirspor ise 1 penaltı kazandı.

Lig sonuncusu Adana Demirspor, en az penaltı alan takım olarak dikkat çekiyor.