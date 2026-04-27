Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde sondan bir önceki hafta oynanan maçlarda alınan sonuçlara göre Arca Çorum FK’ya az da olsa direkt finale kalma şansı doğdu.

Haftaya 73 puanla 2.sırada giren Esenler Erokspor, İstanbul derbisinde Sarıyer’e beklenmedik şekilde 1-0 yenilince aynı puanda kaldı. 72 puanla 3.sırada haftaya giren Amedspor ise sahasında Bodrum FK ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalıp puanını 73’e yükseltti ve genel averajda Esenler Erokspor’un ardından üçüncü sıradaki yerini korudu.

AMED’İN YENİLMESİ LAZIM

Sakarya deplasmanından 4-0’lık galibiyetle dönerek puanını 70’e yükselten Arca Çorum FK, Amed ve Erokspor’un puan kaybetmeleri üzerine sezonu üçüncü bitirip direkt finale kalma şansı yakaladı. Şöyle ki, Amedspor son maçında deplasmanda Iğdır FK’ya yenilir, Arca Çorum FK da sahasında şampiyon Erzurumspor’u mağlup ederse, iki takım da sezonu 73’er puanla bitirecek. İkili averaj üstünlüğüne sahip olan Arca Çorum FK 3.sıraya yerleşecek ve direkt play-off finaline kalacak.

AVENDAJ AMED’DE

Amedspor Iğdır’da kazanırsa, direkt Süper Lig’e yükselecek. Amed’in kazanması halinde, Esenler Erokspor, derbide Pendikspor’u yense bile Diyarbakır temsilcisi, Erokspor’a ikili averaj üstünlüğü nedeniyle Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım olacak.

Amed ve Erokspor yenilir, Arca Çorum FK Erzurumspor’u yenerse, bu kez üç takım da 73’er puana sahip olacak ve 3’lü averaj hesabı devreye girecek. 3’lü averajda da Amedspor’un 7, Arca Çorum FK’nın 6, Erokspor’un 4 puanı bulunuyor. Dolayısıyla, Süper Lig’e direkt yükselecek takım Amedspor olacak.