Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçı, 1 Mayıs Cuma günü, Hatayspor’la Vanspor arasında, saat 14.30’da başlayacak. 17.00’de başlayacak maçlarda İstanbulspor’la Adana Demirspor, Boluspor’la da Serikspor karşılaşırken, günün son maçı saat 20.00’de Manisa FK ile Sakaryaspor arasında oynanacak.

Diğer maçlar ise 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olup, tüm karşılaşmalar saat 16.00’da başlayacak. Arca Çorum FK, şampiyon Erzurumspor’u konuk ederken, Iğdır FK ile Amedspor, Bandırmaspor’la Sivasspor, Esenler Erokspor’la Pendikspor, Bodrum FK ile Sarıyer, Ümraniye ile de Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.