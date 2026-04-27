Arca Çorum FK’nın Süper Lig yolundaki en önemli rakiplerinden Amedspor’da, Pazar günü uzun süre 10 kişi oynayan Bodrum FK karşısında hem de iç sahada alınan 1-1’lik beraberliğin faturası teknik direktör Mesut Bakkal’a kesildi. Mesut Bakkal’la yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “A Takım Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Amedspor, Mesut Bakkal nezaretinde çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi alarak 23 puan toplarken, attığı 24 gole karşılık 10 gol yedi.

Gazetemizin basıma girdiği saatlerde Diyarbakır temsilcisinin yeni teknik direktörü henüz belli olmamıştı.