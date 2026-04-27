Arca Çorum FK’nın şampiyon Erzurumspor’la Cumartesi günü Çorum Şehir Stadı’nda oynayacağı normal sezonun son hafta maçının biletleri passolig uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatlarında önceki haftalara göre değişiklik yapılmadı. Doğu Maraton biletleri 5, Kapalı Sol Tribün biletleri 300, VİP A-B-E Tribün biletleri 1000, Özel VİP C Tribün biletleri 2000 liradan satışa çıkartılırken, misafir takım biletleri bu maçta da 6,5 liradan satılıyor.

Kadın ve 15 yaş altı çocuklar için ücretsiz bilet uygulaması bu maçta da geçerli olup, biletler sadece stadyum gişelerinden alınabilecek.

Öte yandan, Sivasspor maçını VİP Tribün A ve Doğu Tribün D4 bloklarda izleyen taraftarlar, “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle cezalı oldukları için Erzurumspor maçına giriş yapamayacaklar.