Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, deplasmanda alınan 4-0’lık Sakaryaspor galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada Süper Lig’e çıkacaklarına olan inancı yineledi.

“Takımımız, Play-Off sinerjisini gösterdikçe galibiyetler üst üste gelmeye başladı” diyen Muhsin Dere, play-off’tan da olsa Süper Lig’e çıkacaklarını ifade etti. Camiaya destek çağrısında da bulunan Muhsin Dere yaptığı açıklamada, “eklediğimiz oyuna, istediğimiz skorlara geç de olsa ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımımız, Play-Off sinerjisini gösterdikçe galibiyetler üst üste gelmeye başladı.

Şimdi yapmamız gereken önümüzdeki hafta evimizdeki Erzurumspor maçını da kazanarak Play-Off finali için iddiamızı ortaya koymak olmalı.

Uzun ve zorlu bir yolculuğu kimi zaman üzülerek kimi zaman ise sevinerek yaşayıp tamamlamak üzereyiz. Şimdi camia olarak üstümüze düşen takımımıza her zamankinden daha çok destek vermek ve bugüne kadar olandan daha yüksek bir sesle haykırmak...

Play-Off sonunda da olsa biz bu sene Süper Lige çıkacağız!!

Biz Çorum'uz, hak ediyoruz. Bekle bizi Süper Lig, geliyoruz!” ifadelerini kullandı.