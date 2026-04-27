Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Endurance (Atlı Dayanıklılık) Yarışları Çorum’da yapıldı. Çorum Belediyesi Binicilik Tesisleri’nde, Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon yoğun katılımla dikkat çekti.

Yarışlara Türkiye genelinden 15 farklı ilden 71 sporcu, yaklaşık 200 kişilik ekipleriyle birlikte katıldı. Bu yoğun katılım, Çorum’un ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Organizasyonda sporcular, 80 km, 60 km ve 40 km etaplarında mücadele etti. Yüksek dayanıklılık gerektiren yarışlar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Ev sahibi şehir Çorum’dan yarışmaya katılan sporcular, farklı kategorilerde birincilik, ikincilik ve dördüncülük elde ederek önemli başarılara imza attı.

OĞUZ ALPER ÖKTEM İLK 4’TE

Martı Tag CEO’su Oğuz Alper Öktem de yarışmaya katılan isimler arasındaydı. Çorum’da antrenmanlarını sürdürdüğü atıyla, Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü adına yarışan Öktem, 80 kilometrelik etapta dördüncü sırada yer aldı.

ÇORUM ANATOLIA TARİHE GEÇTİ

Elde edilen bu başarılarla birlikte Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü, kısa sürede Türkiye binicilik tarihinde adından söz ettiren kulüpler arasına girdi. Çorum ise artık yalnızca bir organizasyon noktası değil, binicilikte zirveye oynayan şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

AŞGIN’DAN MÜJDE

Çorum Belediyesi Binicilik Tesisleri’nde düzenlenen endurance yarışlarının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Aşgın, Çorum’un binicilikte önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayarak belediyenin desteğinin süreceğini ifade etti ve Ekim ayında Çorum’da uluslararası bir yarışma düzenleneceğinin müjdesini verdi.