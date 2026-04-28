Sakarya deplasmanından 4-0’lık galibiyetle dönen Arca Çorum FK dünü izinli olarak geçirirken, Cumartesi günü Erzurumspor’la oynanacak normal sezonun son hafta maçının hazırlıklarına bugün başlanılacağı açıklandı.

Sportif Direktör Mustafa Soley, bugün saat 16.00’da yapacakları antrenmanla Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.

Arca Çorum FK ile şampiyonluğunu ilan eden ve Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor arasında 2 Mayıs Cumartesi günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.