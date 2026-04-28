Normal sezonda 6 takımlı D grubunda mücadele eden ve oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 yenilgi alarak 18 puanla grup şampiyonu olarak Play-Off’a adını yazdıran Çorum Belediye, 16 takımın mücadele edeceği Play-Off’un ilk turunda Başkent Seğmenler ile karşılaşacak.

Çorum Belediye’nin mücadele ettiği D grubunu 16 puanla 3.sırada tamamlayan Başkent Seğmenler, Play-Off’un ilk maçına ev sahipliği yapacak. 2 Mayıs Cumartesi günü, Sinan Şamil Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak

Bu maçın rövanşı 9 Mayıs Cumartesi günü Çorum’da oynanacak. Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 17.00’de başlayacak ve kazanan takım çeyrek finale yükselecek.

Tur atlayan takım West Bursa ile Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediye arasında oynanacak maçtan gelecek takımla eşleşecek.