Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Balıkesir bölgesi üst klasman hakemi Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Kayatepe’nin yardımcılıklarını ise Kastamonu bölgesinden Nurettin Dinçer Demir ile Balıkesir bölgesinden Sabri Öğe yapacak. İstanbul bölgesinden Oğuzhan Uğurlu da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

KAYATEPE İLE 3’TE 3

32 yaşındaki Adnan Deniz Kayatepe 2’isi geçen sezon olmak üzere Ahlatcı Çorum FK’nın 3 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip deplasmanda oynadığı bu maçların tamamını kazanırken, geçen sezon Tuzlaspor’u 3-0, Eyüpspor’u 1-0, 2019-2020 sezonunda da Gümüşhanespor’u 4-1 yendi.

KOCAELİ 1 KEZ KAZANDI

Kayatepe, Kocaelispor’un ise 5 maçını yönetti. Yeşil-siyahlı ekip bu maçlarda geçen sezon Şanlıurfaspor’u deplasmanda 2-0 yenerek 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik, 2 de yenilgi yaşadı.