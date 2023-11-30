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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 14.hafta maçında, 1 Aralık Cuma günü, Adanaspor’la deplasmanda karşılaşacak.

6 maçlık galibiyet özlemini geçtiğimiz hafta, evinde Altay’ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek sonlandıran Ahlatcı Çorum FK, 14.haftanın açılış maçında, bu akşam Adanaspor’a konuk olacak. Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde hazırlıklarını Adana’da yaptığı ter idmanıyla tamamlayan Çorum temsilcisinde tüm hesaplar puan üzerine yapıldı. Kırmızı-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Sadık Arda dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Adanaspor cephesinde de hedef mutlak galibiyet. “Toros Kaplanları” lakaplı turuncu-beyazlı ekip, teknik direktör Mustafa Kaplan nezaretinde hazırlıklarını tamamladı ve karşılaşma saatini beklemeye başladı. Ligin 2.haftasında, Giresunspor’un başında Çorum FK’ya karşı hem de Çorum’da 2-0’lık galibiyet sevinci yaşayan Mustafa Kaplan, bu akşamki maçta da Toros Kaplanlarının en büyük kozlarından biri olacak.

17 puanlı 9.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 15 puanla 12.sırada yer alan Adanaspor arasında bu akşam Yeni Adana Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak maçı Ankara bölgesi A klasman hakemlerinden Alper Akarsu yönetecek.