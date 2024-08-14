Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ahlatcı Çorum FK’yı taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” nedeniyle olmak üzere iki disiplin ihlalinden dolayı PFDK’ya sevk etti.

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük, Sakaryaspor çeşitli disiplin ihlallerinden dolayı, Yeni Malatyaspor da Pendikspor maçına çıkmadığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.