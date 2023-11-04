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TFF Trendyol 1.Lig 11.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK ile Keçiörengücü Çorum’da karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir futbol orataya koyan Çorum FK Ozan Sol’un penaltıdan ve Ahmet Sagat’ın kafasından gelen golle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya kötü başlayan Kırmızı-Siyahlılar üst üste yediği gollerle skor bir anda 2-2’e geldi. Mücadelenin son bölümünde penaltıdan kalesinde bir gol daha gören Kırmızı-Siyahlılar maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çorum FK 14 puanda kalırken, konuk Keçiörengücü ise puanını 17’e yükseltti.