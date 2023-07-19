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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Kırmızı-Siyahlılar bugün de sabah kuvvet, akşam taktik antrenman yaparak günü tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde gerçekleşen günün ilk antrenmanı saat 10.00'da Koru Otel Fitness Salonu'nda gerçekleşti. Ağırlık çalışarak kuvvet depolayan Kırmızı-Siyahlılar dayanıklılık idmanın ile günün ilk antrenmanını tamamladı. Akşam Otel Sahası'nda gerçekleşen günün ikinci antrenmanında ise taktik ağırlıklı antrenman yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın son bölümünde yarı sahada taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından akşam oynanacak Pendikspor maçının saatini bekleyecek.