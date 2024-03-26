STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Hasan Erdoğan, Sezgin Şahbaz

4.HAKEM: Erdal Yılmaz

YILPORT SAMSUNSPOR (1.DEVRE): Jakup Szumski, Soner, Kingsley Schindler, Ait Benasser, Flavien Tait, Morkye Fofana, Carlo Holse, Arbon Muja, Nany Dimata, Rick Drongelen, Alim

YILPORT SAMSUNSPOR (2.DEVRE): Muammer, Yunus Emre, Osman, Mustafa, Marc Bola, Taylan Antalyalı, Muhammed, Raman Benito, Olivier Ntcham, Emre, Ercan

AHLATCI ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Ali (Dk. 46 Hasan Hüseyin), Sadık Arda (Dk. 59 Kerem), Süleyman (Dk. 59 Erkan), Ologo (Dk. 59 Toure), Adem, İsmailla Sonko (Ferhat), Suat (Dk. Eren), Atakan Akkaynak (Dk. 59 Hakan), Ahmet Sağat (Dk. 59 Thomas), Gökhan (Dk. 59 Nalepa), Ahmet İlhan (Ozan)

GOLLER: Dk. 1 Suat (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 7 Nany Dimata, Dk. 28 Carlo Holse, Dk. 32 Schindler, Dk. 61 Taylan Antalyalı, Dk. 81 Emre, Dk. 84 Ercan (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, milli ara nedeniyle Süper Lig ekibi Yılport Samsunspor’la oynadığı hazırlık maçını kaybetti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan ve Samsun bölgesi A klasman hakemi Erdem Mertoğlu’nun yönettiği maça yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan Ahlatcı Çorum FK, henüz 1.dakikada Suat’la golü bulup öne geçerken, şoku çabuk atlatan Samsunspor, 7.dakikada Nany Dimata ile beraberliği sağladı. 28’de Carlo Holse ile 2-1 öne geçen Samsunspor, 32’de Kingsley Schindler’le farkı ikiye çıkarttı.

41’de Gökhan’ın gollük vuruşunda top auta gidince ilk yarı Karadeniz ekibinin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya Samsunspor tamamen farklı bir on birle çıkarken, Ahlatcı Çorum FK’da ise sadece kalede değişiklik oldu. Kırmızı-siyahlı ekip ikinci yarıya Ali Türkan’ın yerine Hasan Hüseyin Akınay değişikliği ile başladı.

İlk yarı olduğu gibi ikinci yarıda Samsunspor’un bariz üstünlüğü altında oynandı. Keçiörengücü ile oynayacağı maçın provası niteliğindeki karşılaşmada, Çorum temsilcisinde savunmadaki hatalar ve basit top kayıpları dikkat çekerken, 61’de Taylan Antalyalı, 81’de Emre Kılınç ve 84’te Ercan Kara ile 3 gol daha bulan Samsunspor sahadan 6-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 1: GOL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Soldan gelişen atakta, Ahmet İlhan’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Suat yerden sert bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 7: GOL! Skora denge geldi. Sağdan gelişen Samsunspor atağında, Shindler’in altı pasa çıkarttığı topu Nany Dimata yatarak sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

DAKİKA 28: GOL! Samsunspor öne geçti. Soldan Fofana’nın altı pasa gönderdiği topu Carlo Holse sert bir vuruşla kaleye gönderdi, direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-2.

DAKİKA 32: GOL! Fark ikiye çıktı: Carlo Holse’nin pasında sağdan Adem’i geçip son çizgiye inen Fofana’nın penaltı noktasına çıkarttığı topu Schindler plase bir vuruşla kaleci Ali’nin sağından ağlara gönderdi.

DAKİKA 58: Ahlatcı Çorum FK ikinci gole yaklaştı. Gökhan’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa penaltı noktası civarında Ahmet Sağat vurdu, direğe çarpan topu kaleci çizgide kontrol etti.

DAKİKA 61: GOL! Samsunspor dördüncü golü buldu. Soldan gelişen atakta, Muhammed’in ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazdan buluşan Taylan Antalyalı yerden sert bir vuruşla farkı üçe çıkarttı: 4-1.

DAKİKA 81: GOL! Fark dörde çıktı. Muhammed’in orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Emre, kaleci Hasan Hüseyin’in üzerinden aşırtma bir vuruşla durumu 5-1’e getirdi.

DAKİKA 84: GOL! Muhammed yine savunmanın arkasına top attı, kaleci Hasan Hüseyin’le karşı karşıya kalan Ercan vuruşunu yaptı, Hasan Hüseyin gole izin vermedi ancak dönen topu tamamlayan Ercan skoru 6-1 yaptı.