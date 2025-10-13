Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, milli aranın ardından, 18 Ekim Cumartesi günü, Hatayspor’la deplasmanda oynayacağı 10.hafta maçının hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlı takım, hafta sonu, teknik direktör Çağdaş Çavuş nezaretinde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürürken, futbolcuların morallerinin gayet yüksek olması dikkat çekti.

Milli araya 3-1’lik Manisa FK galibiyetiyle girerek 4 haftalık galibiyet hasretine son veren Arca Çorum FK, Hatayspor maçını da kazanarak yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, teknik direktör Çağdaş Çavuş tüm planları galibiyet üzerine yapıyor.

Zorlu Hatayspor maçı öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, Hasan Hüseyin Akınay ve Geraldo’nun sakatlıkları bulunuyor.