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Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 2.hafta maçlarını yönetecek hakemler dijital atamayla belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın yarın Giresunspor’la oynayacağı haftanın açılış maçında Kocaeli bölgesi A klasman hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 21.00’de başlayacak maçta Güldibi’nin yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Güner Mumcu Taştan ile Ankara bölgesinden Salih Burak Demirel yapacak. Yine Kocaeli bölgesinden Abdulbaki Ayyıldız ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

GÜLDİBİ

UĞURLU

GELİYOR

Kocaeli bölgesi hakemi Ömer Tolga Güldibi, bugüne kadar Ahlatcı Çorum FK’nın üç maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım sahasında oynadığı bu üç maçı da gol yemeden kazandı. Kırmızı-Siyahlı takım, Ömer Tolga Güldibi’nin yönettiği maçlarda, 2016-2017 Sezonunda Kozanspor’u 1-0, 2021-2022 Sezonunda Adıyaman FK’yı 3-0, 2022-2023 Sezonunda da Bayburt Özel İdare’yi 3-0 yendi.

Güldibi, Giresunspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.