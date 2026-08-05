Arca Çorum FK, 14 Ağustos Cuma günü başlayacak Süper Lig öncesi son provasını Gençlerbirliği ile yaptı.

Düzce'de 3.etap hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlılar, dün saat 15.00'da Topuk Yaylası'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşma başladığı gibi bitti.

Teknik Direktör Uğur Uçar kalede Marcos Felipe, defansta Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı, Hrvoje Smolčić ve Andrei Borza orta sahada Yves Ramadani, Ahmed Ildız, Fredy, Serdar Gürler ve Emircan Gürlük forvette ise Mame Thiam ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Gençlerbirliği ise mücadeleye; Gökhan Akkan, Goutas, Zuzek, Pedro, Rodrigues, Etebo, Oğulcan Ülgün, Ensar Kemaloğlu, Traore, Tongya ve Koita ilk 11’iyle başladı.

YENİ TRANSFER SONRADAN OYUNA GİRDİ

Karşılaşmada yeni transfer Alexandre Penetra da forma giydi.

Oynadığı 5 hazırlık maçında sadece 1 galibiyet alabilen kırmızı siyahlıların gol yollarındaki etkisizliği, Galatasaray maçı öncesi taraftarları endişelendirdi.

5 MAÇIN 3’Ü 0-0 SONA ERDİ

Bandırma ve KF Tirana maçlarında 0-0 berabere kalan kırmızı siyahlılar, son provadan da 0-0 beraberlikle ayrıldı.

3.ETAP BUGÜN SONA ERİYOR

Çorum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği üçüncü etap kamp çalışmalarını, yarın sabah yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.