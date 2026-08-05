Arca Çorum FK U19 Takımı, Bolu kampı kapsamında çıktığı ilk hazırlık maçında 3. Lig temsilcisi Etimesgutspor ile karşı karşıya geldi. Gerede Esentepe Sahası'nda oynanan mücadelede kırmızı-siyahlılar sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın tüm golleri ilk yarıda gelirken, Etimesgutspor mücadeleyi farklı skorla kazandı.

Teknik Sorumlu Menderes Özarslan yönetimindeki Arca Çorum FK U19 Takımı, karşılaşmayı genç oyuncuların gelişimi ve yeni sezon hazırlıkları açısından önemli bir sınav olarak değerlendirdi. Süper Lig Akademi U19 Ligi'nde kulüp tarihinde ilk kez mücadele edecek olan kırmızı-siyahlılar, kamp sürecinde oynayacağı hazırlık maçlarıyla eksiklerini görerek sezona en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Arca Çorum FK U19 Takımı çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Kırmızı-siyahlılar, yarın sabah saat 08.00'de gerçekleştireceği antrenmanla güne başlayacak, akşam saat 18.00'de yapacağı ikinci idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Muhabir: Haber Merkezi