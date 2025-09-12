Futbolcular, Mecitözü Işıklı Köyü İlköğretim Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, futbolcular çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bazı futbolcular ise ellerine fırça alarak okulun duvarlarını boyadı, kırık dökük yerleri tamir ederek okula katkı sundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “2025–2026 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; yarınlarımız, sınıflarda filizlenen hayallerle büyüyecek” ifadelerine yer verildi.

Çorum FK’nın bu anlamlı ziyareti, öğrenciler ve köy halkı tarafından büyük takdir topladı.