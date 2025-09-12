Arca Çorum FK’nın 4’te 4 galibiyet sonucu lider durumda bulunduğu Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne verilen milli ara sona erdi. 1 haftalık aranın ardından heyecan 5.hafta maçlarıyla devam edecek. 5.haftanın ilk gününde bu akşam 2 maç oynanacak.

Haftanın açılış maçında, 7 puanla 6.sırada yer alan İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor, 2 puanlı 17.sıradaki Hatayspor’u konuk edecek. Esenler Erok Stadı’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak.

Günün ikinci ve son maçı ise 8 puanla 3.sırada yer alan Muğla ekibi Bodrum FK ile -11 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor arasında oynanacak. Bodrum İlçe Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.