Arca Çorum FK, 13 Eylül Cumartesi günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 5.hafta maçında konuk edeceği Vanspor’la tarihinde 7.kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 6 maçta Arca Çorum FK’nın üstünlüğü dikkat çekiyor.

2 GALİBİYET 4 BERABERLİK

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Vanspor’la 2’si 2.Lig’de, 4’ü 3.ligde olmak üzere 6 kez karşılaştı. Bu maçların 2’sini Arca Çorum FK kazanırken, 4 karşılaşma berabere bitti. Vanspor Çorum temsilcisine karşı hiç galibiyet alamadı. Arca Çorum FK bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

ÇORUM’DA 1 GALİBİYET 2 BERABERLİK

İki takım arasındaki 6 maçın 3’ü Çorum’da, 3’ü de Van’da oynandı. Arca Çorum FK, ev sahibi olduğu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 gol atıp 2 gol yedi.

Van’daki maçlarda da 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Arca Çorum FK attığı 4 gole karşılık kalesinde 3 gole engel olamadı.

REKABET 2015’TE BAŞLADI

Arca Çorum FK ile Vanspor ilk kez 2015-2016 Sezonunda, 3.Lig 3.Grup’ta rakip oldu. 10.haftada Van’da oynanan maçı 2-1 kazanan Arca Çorum FK, rekabetteki ilk galibiyetini aldı. 18 Ekim 2015’te, Van Atatürk Stadı’nda oynanan maçta Arca Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 55 ve 90+5.dakikalarda Hakan Yağmurkaya atarken, Vanspor’un tek golü 76’da Baran Basut’tan geldi.

Sezonun ikinci yarısında, 6 Mart 2016’da, Çorum’da oynanan 29.hafta maçı ise 0-0 bitti. Bu karşılaşma iki takım arasında gol atılamayan tek maç oldu.

SON 4 MAÇIN 3’Ü BERABERE

İki takım, 2016-2017 Sezonunda, bu kez 3.Lig 1.Grup’ta rakip oldu. 16 Ekim 2016’da, Van’da oynanan 8.hafta maçı 1-1 biterken, Arca Çorum FK’nın golünü 79’da Ferhat Duman attı. Vanspor’un golü ise 44’te Berkay Yüksel’den geldi.

26 Şubat 2017’de Çorum’da oynanan 27.hafta maçını ise Arca Çorum FK 2-1 kazandı. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta Vanspor 11.dakikada Akın Açık’ın golü ile 1-0 öne geçerken, Arca Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 37 ve 52.dakikalarda Mertcan Aktaş attı.

Arca Çorum FK ile Vanspor en son 2021-2022 Sezonunda, 2.Lig Kırmızı Grup’ta rakip oldu. Hem Çorum’daki, hem de Van’daki maç 1-1 bitti. 10 Kasım 2021’de Çorum Şehir Stadı’nda oynanan 12.hafta maçında Vanspor 82’de Fatih Somuncu ile öne geçerken, Arca Çorum FK’nın golü 90+5’te Murat Yıldırım attı.

26 Mart 2022’de, Van Atatürk Stadı’nda oynanan maçta ise Vanspor’un golünü 24.dakikada Mehmet Özdıraz’dan, Arca Çorum FK’nın golü ise 34.dakikada Mehmet Akyüz’den geldi.