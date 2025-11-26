*** Fiji Cumhuriyeti veya Fiji Adaları dediğimizde, uzaklarda bir yer olduğunu biliriz, ama bu gizemli ülke hakkında hemen hiçbir fikrimizin olmadığını da hemen oracıkta itiraf ederiz.

*** Diş Hekimi hemşehrimiz Utku Akdoğan, Pasifik Okyanusu’nun güneyinde, Okyanusya kıtası yakınlarında bulunan Fiji’nin Yasawa ada grubuna dahil Nacula Adası’nda bir köyü ziyaret edip, “Kasap Mehmet” namıyla maruf, Çorum’un ünlü spor adamı Mehmet Yalçın vasıtasıyla temin ettiği Çorum FK formalarını, buradaki okul çocuklarına armağan etti.

*** Utku Akdoğan, Fiji’nin Nadi şehrinden basit bir tekneyle ulaştığı bu adaya giden ilk Türk olarak da tarihe geçti.

*** Utku Akdoğan’ın Türkiye’ye 16 bin kilometre uzaklıktaki Fiji adasında yaşadıklarını ve kısaca gözlemlerini, ÇORUM HABER okurlarıyla paylaşacağız.