CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “Pancarda kota vurgunu” başlığıyla Türkiye gündemine oturan ve Çorum’a da uzanan kaçak üretimi Bakan İbrahim Yumaklı’ya aktardı.

Tahtasız, iddialara göre, özellikle ‘dış bölge’ olarak adlandırılan ekimlerde geçmişte olduğu gibi çiftçiye kota verilmesi gerekirken son iki yıldır bazı şirketlere tahsis edildiğini belirterek, “Karapınar'dan çıkan pancarların Çorum Safi Şeker Fabrikası kantar tartım fişlerinde Yozgat Yerköy'de ekilmiş gibi gösterilerek fabrikaya kabul edildiği” söylentilerini dile getirdi.

Çiftçinin bilgisi ve izni dışında C kotası dayatmasını da gündeme getiren Milletvekili Tahtasız, çiftçinin milyonlarca lira zarar ettiğini, nakliye bedelinin yarısı kadar ödeme yapıldığını, randevu sisteminin sağlıklı işlemediğini öne sürerek, “Bakanlık olarak haksız uygulamalara müdahale ediyor musunuz ve bu konuda bir açıklama yapacak mısınız?” ifadesini kullandı.