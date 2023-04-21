Kırmızı-siyahlı ekip, bugün saat 14.00’te, tesislerde, yönetim ve kulüp çalışanları arasında gerçekleştirilen bayramlaşma merasiminin ardından otobüsle Erzincan’a hareket etti. Teknik direktör Tahsin Tam, kadrodaki tüm sağlam oyuncuları Erzincan’a götürürken, sakatlıkları süren Salih Zafer Kurşunlu ve Fatih Selimhan Solmaz’ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı olan Serkan Yavuz kafilede yer almıyorlar.

Çorum FK, bugün Erzincan’da yapacağı ter idmanından sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)