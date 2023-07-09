Yeni sezon planlaması doğrultusunda daha önce Thomas Verheydt ve Zargo Toure’yi renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlı yönetim Eren Tozlu transferinde de son aşamaya gelmişti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, CEO Abdulhamit Yıldız’a talimat vererek bu transferden vazgeçilmesini istedi.

Yalçın’ın talimatı sonras futbolcunun menajerini arayan CEO Abdulhamit Yılmaz transferden vazgeçtiklerini söyleyerek Eren Tozlu dosyasını kapattılar.