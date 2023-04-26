2.Lig Beyaz Grup’ta, 69 puanla liderlik koltuğunda oturan lider Çorum FK, galibiyet sayısı bakımında, Türkiye profesyonel liglerinde en çok galibiyet alan 4 takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren ve geçtiğimiz hafta, deplasmanda 24 Erzincanspor’u 1-0 yenen Çorum FK, bitime 4 hafta kala, en yakın takipçisi Şanlıurfaspor’un 3 puan önünde yer alıyor ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip durumda. Rüya gibi bir sezon geçiren ve kulüp tarihinin tüm rekorlarını altüst eden Çorum FK, galibiyet sayısı bakımından da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi devleri bile geride bıraktı.

Ligin geride kalan periyodunda, 32 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi alan Çorum FK, 58 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü. Galibiyet sayısı bakımından, grubunun en çok kazanan takımı olan Çorum FK, 2.Lig’in ise, Kırmızı Grup lideri Kocaelispor’dan sonra en çok galibiyet alan ikinci takımı durumunda. Kocaelispor’un, 34 maçta 22 galibiyeti bulunuyor.

Çorum FK, Türkiye profesyonel futbol liglerinde ise, en çok galibiyet alan takımlar sıralamasında, ilk 4’te yer alıyor. Süper Lig lideri Galatasaray 29 maçta 22, 1.Lig şampiyonu Samsunspor 32 maçta 22 galibiyet alırken, 22 galibiyetli Kocaelispor Galatasaray ve Samsunspor’la aynı galibiyet sayısına sahip. Bu takımların hemen ardından 32 maçta 21 galibiyetle Çorum FK geliyor.

(Hüseyin AŞKIN)