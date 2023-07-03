Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde gerçekleşen günün ilk antrenmanı saat 08.00'de salonda gerçekleşti. Sözleşmesi devam eden oyuncuların katıldığı ilk antrenmanda açma germe hareketleri ve kuvvet çalışması yapıldı.

Saat 19.00'de Bülent Üstünel Sahası'nda gerçekleşen günün ikinci antrenmanı ise düz koşularla başlarken, daha sonra topla çalışmalara geçildi. Yarı sahada pas çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile günün ikinci antrenmanını da tamamladı.

Çorum FK'da hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanlarla kaldığı yerden devam edecek.

