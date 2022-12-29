Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun verdiği bilgilere göre, kırmızı-siyahlı ekip, günün ilk antrenmanını, 10.30’da, Titanic Otel’in sahasında yaptı. Tüm futbolcuların katılımıyla kor antrenmanı yapıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, günün ikinci idmanını ise 17.00’de, yine aynı sahada gerçekleştirdi. Ferhat Yazgan takımdan ayrı düz koşu yaparken, ısınma ile başlayan antrenman, 5’e 2’nin ardından taktik içerikli oyunla sona erdi.

Çorum FK bugün yapacağı çift idmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

(Rıfat KARA)

