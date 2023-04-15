2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 32.hafta maçında konuk olduğu Bayburt Özel İdare’yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek hedefe bir adım daha yaklaştı.

Bayburt Genç Osman Stadı’nda oynanan ve İzmir bölgesi hakemlerinden Berkay Erdemir’in yönettiği maçta, ilk yarıda etkisiz bir futbol sergileyen Çorum FK’ya galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi. 57.dakikada Gökhan Karadeniz Çorum FK’yı 2-0 öne geçirirken, 65.dakikada Sinan Kurumuş farkı ikiye çıkarttı.

17.dakikada Ferhat Yazgan, 63.dakikada da Gökhan Karadeniz’le iki topu da direkten dönen Çorum FK, bu galibiyetle puanını 63’e yükseltirken, haftayı maç fazlı olan Şanlıurfaspor’un 2 puan gerisinde, 2.sırada tamamladı. Ligden düşmesi kesinleşen Bayburt Özel İdare ise 13 puanda kalıp, son sıraya geriledi.

Çorum FK, 33.hafta maçında, 19 Nisan Çarşamba günü, İnegölspor’u konuk edecek.

(Hüseyin AŞKIN)