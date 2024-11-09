Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Aydın bölgesi üst klasman hakemi Eren Özyemişcioğlu’nun yönettiği maçta Ahlatcı Çorum FK’da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayan oyunculardan Loick Landre’nin yerine Kadir Seven, Mehdi Boudjemaa’nın yerine ise Tunahan Ergül görev yaptı.

Ligin en başarılı deplasman takımı Pendikspor’a karşı oyunu kontrol eden taraf olan Ahlatcı Çorum FK, 28’de Ferhat’la gole yaklaşırken, 32’de Geraldo’nun kafa vuruşunda top direkten döndü.

İlk yarının sonuna 2 dakikalık oynanmamış süre eklenirken, Ahlatcı Çorum FK devrenin son saniyelerinde köşe vuruşu kazandı. Sağdan Atakan Akkaynak’ın kullandığı atışta stoper Kadir Seven topu kafayla ağlara gönderdi ve ev sahibi ekip devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki on birleri ile başladı. Pendikspor beraberlik golü için daha çok atak geliştirirken, Ahlatcı Çorum FK ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı.

Son bölümlerde Pendikspor’un atakları sıklaşırken, Hasan Hüseyin kalesini kapatmayı başardı ve son dakikaları gergin anlara sahne olan maç Ahlatcı Çorum FK’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

90+3’te Atila’nın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi üzerine karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Ahlatcı Çorum FK’da kaptanı Ferhat Yazgan da 90+5’te gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon ilk kez üst üste üç galibiyet alan Ahlatcı Çorum FK milli araya 19 puanla girerken, 4 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Pendikspor 17 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 6: Ahlatcı Çorum FK’nın kazandığı köşe vuruşunda, soldan Atakan Akkaynak ceza sahasına ortaladı, altı pasa düşüp yükseklik kazanan topa arka direkte Tunahan kafayı vuramadı.

DAKİKA 9: Soldan gelişen Pendikspor atağında, Sequeira yerden ortaladı, ön direkte Sandro Lima’dan önce Toure araya girdi, korner.

DAKİKA 28: Ahlatcı Çorum FK gole çok yaklaştı. Soldan Suat ortaladı, altı pasın hemen gerisinden Ferhat uçarak kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

DAKİKA 32: Ahlatcı Çorum FK bir kez daha gole yaklaştı. Soldan Atakan’ın köşe vuruşundan ceza sahasına yaptığı ortada Geraldo ön direkte kafayı vurdu, top uzak kale direğinden oyun alanına geri döndü.

DAKİKA 45+3: GOOOLLL! Ahlatcı Çorum FK, santrası olmayan golle öne geçti. Sağdan Atakan Akkaynak’ın kullandığı köşe vuruşunda, savunmasından ileri çıkan Kadir, altı pasın hemen gerisinden şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. Kırmızı-siyahlı ekip bu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

DAKİKA 63: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Atakan’ın yerden ceza yayına çıkarttığı topu Ferhat gelişine bir vuruşla kaleye vurdu, yandan aut.

DAKİKA 65: Pendikspor atağında, soldan Gökcan’ın pasında Sandro Lima ceza sahasında, sol çaprazdan vurdu, top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 69: Sağdan gelişen Pendikspor atağında, Enes’in yerden altı pasa çıkarttığı topa Eze dokunamadı, arkaya açılan topu İbrahim’den önce Kerem araya girerek kornere gönderdi.

DAKİKA 79: Pendikspor etkili geldi. Soldan ceza sahasına giren Gökcan’ın yerden vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin soluna gelen topu mükemmel çıkarttı, korner.