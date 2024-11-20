Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Alin Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Bayır, yönetim kurulu üyeleri ve Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Satış ve Operasyon Müdürü Tuğba Kocaeli katıldı.

Anlaşma gereği, Samsunspor’un vitamin ve mineral takviyesi Alin Biyoteknoloji firmasının Camrusepa markası tarafından sağlanacak.

Alin Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Bayır, “Samsunspor’a sponsor olduğumuz için çok mutluyuz. Alinbiotech olarak memleketimiz Çorum olsa da, çocukluğumuzdan beri Samsunspor’u yakından takip ediyoruz. Bu yıl elde edilen başarılar bizi daha da gururlandırdı. Bu gururla birlikte, yönetim kurulu olarak Samsunspor’a nasıl katkı sağlayabileceğimizi düşündük ve bu adımı attık. Bu fırsatı bize verdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte daha iyi yerlere geleceğiz” şeklinde konuştu.