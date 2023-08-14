Tahmini Okuma Süresi: dakika

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla A. Gaffar Okkan POMEM Müdürü Arif Pehlivan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Pehlivan, Emniyet Müdürlüğü önünde Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Göv ve polis müdürleri tarafından törenle karşılandı.





Arif Pehlivan kimdir

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan 1992 yılında Polis Koleji, 1996 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu.

Ankara, Elazığ, Hatay, Niğde ve Diyarbakır illerinde görev yaptı. 14.09.2021 tarihli Bakanlık oluru ile 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, asaleten Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi, vekaleten A. Gaffar Okkan POMEM Müdürü olarak atandı.

Pehlivan, evli ve 2 çocuk babası.