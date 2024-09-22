Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Abdullah Caner Güven, Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, önceki dönem oda başkanları ve üyelerinin katılımıyla başlayan Genel Kurul, yoklamanın yapılması ve divan ve tahsis komisyonu seçimi ile başladı. Buna göre Genel Kurul’un Divan Başkanlığına Uzm. Ecz. Mustafa Sak, üyeliklere ise Eczacı Doğuhan Koçak ve Eczacı Seda İrdeli Çalışkan seçildi.



Divanın seçiminin ardından ise saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunduğu Genel Kurul’da bir konuşma yapan Divan Başkanı Mustafa Sak, ilaç ve sağlık sektöründe büyük değişikler yaşandığını belirterek, eczacıların ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Enerji maliyeti, dövizin dalgalanması ve kira giderlerinin kâr marjını son derece daralttığını kaydeden Sak, hastaların ilaca erişiminin ise zorlaştığını belirterek, ilaçtan alınan KDV’nin hiç alınmaması gerektiğini söyledi.

Sak’ın ardından kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Oda Başkanı Ecz. Erol Afacan, 1 yıl önce göreve geldiklerini kaydederek, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı içerisinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Afacan’ın konuşmasının ardından Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Yönetim Kurulu mali raporları tek tek okundu.

Denetleme Kurulu raporunun okunduğu kongrede 2024 -2025 dönemi tahmini bütçe görüşüldü. Tüm raporların ayrı ayrı görüşülerek onaylanması ile devam eden genel kurul oda üyelerinin dilek ve temennileri ile son buldu.