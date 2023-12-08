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Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Osman Bolluk ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’i ziyaret etti.

Murat Ocak ve Fikret Yıldırım’ı ziyarete, Oda Genel Sekreteri Çelebi Ayvaz, 2015-2019 Dönemi Başkanı ve Büyük Kongre Delegesi Sönmez Çalışkan ve delege Mahmut Özhan Arslan katıldı. Ticaret İl Müdür Yardımcısı Tülay Şahin de kurumunu ziyarette hazır bulundu.

BİK Müdürü Osman Bolluk ile Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’i ziyarette ise, Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sertdan Saygı Çalışkan da yer aldı.