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Çorum Doğa Koleji tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılına ithaf edilen etkinlik aralarında 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin de yer aldığı 9 okulun katılımı ile 15 Aralık 2023 Cuma günü saat 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Doğa Koleji’nin 9 önemli başlıkta çevre sorunları temalı İngilizce panel düzenlediğini anlatan İdari Koordinatör Fatih Yanılma “Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimizi yüksek bir donanım ile yetiştirmeye gayret gösterdiğimiz gibi biz geniş çerçevede şehrimize ve ülkemize de katma değer sağlamak gayretindeyiz. Gelecek nesillerin yüksek bir özgüven ile kendilerini ifade edebilmeleri ve artık dünyanın ortak dili dediğimiz İngilizceyi iyi derecede bilen karşılaştıkları sorunlara çözümler üretebilen, analitik düşünebilen bir nesil inşa etmek hedefindeyiz. Bu sayede ülke olarak arzuladığımız yerde olacağımızı eğitimli donanımlı Dünyanın dört tarafına dağılmış Türk gençleri ile Cumhuriyetimizin 100. Yılına ve sonraki yüzyıllara bu gençlik ile ulaşacağımız bilinci ile eğitim faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Çevre sorunlarına ve Yabancı dillere ilgisi olan herkesi panelimizi izlemeye davet ediyoruz” dedi.