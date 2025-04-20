CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat’ta Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması, hak-hukuk ve adaletin tesis edilmesi için düzenlenen mitinge başında kasketi, traktör ile ve çiftçiler eşliğinde giriş yaptı. Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge Çorum’dan kitlesel katılım sağlandı.

CHP Çorum İl Örgütü, Çorum’dan 15 otobüs ve özel araçlarla Yozgat’a çıkarma yaptı. Miting alanında bir çiftçinin mikrofonu alarak “Devlet turpunan, şalgamınan idare edilmez; hukuk ile, adalet ile idare edilir” sözleri hem miting alanında hem sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Özgür Özel de bu sözleri sahiplenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şöyle seslendi: “Sayın Erdoğan, Yozgat’a kızma. O dolduramadığın yeri bugün biz doldurduk. Yozgat tarihinin en kalabalık mitinglerinden biriyle karşındayız. Meydanın ötesinde, ara sokaklarda, her tarafta ayrı bir miting var. Karıncanın kardeşi CHP’dir, karınca gibi çalışan çiftçiyi ezdirmeyiz.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in meydanı dolduran vatandaşlara hitap ettiği mitingde partinin Cumhurbaşkanı Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgülük istendi, seçim sandığının bir an önce halkın önüne getirilmesi çağrısı yapıldı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İktidarın zulmünden bıkanlar, traktörlerinin sesini dünyaya duyuranlar meydanları doldurdu taşırdı, ezberleri bozdu. 'Kalem' diye övündükleri Yozgat'tan bir kez daha söz veriyorum, çiftçi kazanacak, köylü kazanacak, millet kazanacak! Bir sonraki seçimlerde iktidara gelecek partinin Genel Başkanı olarak söz veriyorum: Demokrasi ve özgürlük gelecek, kimse geleceğinden endişe etmeyecek. Hor görülen çiftçi, yok sayılan köylü Yozgat’tan başlayıp hesap soracak! Milletin istikbalini, milletin azim ve kararı kurtaracak. Sandıktan korkan darbeciler değil, millet kazanacak!” dedi.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl ve Merkez İlçe Örgütü, belediye başkanları, ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı mitinge Çorum’dan dev bir kalabalık destek verdi.

CHP İl Başkanı Solmaz, “Siyasi gerekçelerle haksız bir şekilde tutuklanan Ekrem İmamoğlu serbest bırakılıp görevine iade edilene kadar, hak-hukuk ve adalet tam anlamıyla tesis edilene kadar, seçim sandığı milletimizin önüne gelene kadar meydanları boş bırakmayacağız, eylemlerimizi, mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.



Dinçer Solmaz, miting öncesi ve sonrası milletvekilleri, belediye başkanları ve parti üst düzey yetkilileri ile de sohbet ederek gündemi değerlendirdi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: “Harikasın Yozgat Millet iradesine sahip çıkıyor. 19 Mart Sivil Darbesine ilk tepkilerden birini koyan Yozgatlı hemşehrilerime selam olsun. Kayseri’den Yozgat’a yürüyen gençlere selam olsun.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumartesi sizlerle buluşuyor. Milleti yok sayan, ekonomiyi batıran, adalete güveni sarsan, tarımı, üretimi bitiren, çiftçiyi ezen bu iktidara karşı erken seçim talep etmek için tüm Yozgatlı hemşehrilerimi ve komşu illeri 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum.

Buluşmayı cezaevinden izleyeceğim; benim hemen yanı başınızda olduğumu düşünün, omuz omuza olduğumuzu bilin. Unutmayın; Milletçe Başaracağız”