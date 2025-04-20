Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, CHP’nin üniversite gençliği üzerinden istediği sonucu elde edemeyince bu kez ilköğretim öğrencilerini siyasi tartışmalara çekmeye çalıştığını savundu.

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullarındaki öğretmen atamaları sonrası başlayan tartışmalara AK Parti İl Başkanı Yakup Alar da katıldı.

MEB’nin proje okullarındaki öğretmen atamalarını yasal çerçevede yürüttüğünü belirterek bu sürecin bahane eden başta CHP olmak üzere bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının liseli öğrencileri sokak eylemlerine katılmaları konusunda kışkırtma çabasına girdiğini savunan Alar yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Üniversite gençliği üzerinden gündem oluşturamayan CHP, bu kez bazı sendika ve STK’ları öne sürerek ilköğretim gençliğimizi siyasi amaçlarına alet etmek istemektedir. Bu girişimler, öğrenciler açısından disiplin suçu niteliğinde olup çocuklarımızı adeta suça teşvik etmektedir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çevresindeki marjinal gruplarla birlikte ilköğretim gençliğini sokağa çekme çabası, yolsuzluklarını örtbas etme girişimidir. Öğrencilerimiz siyaset üstüdür; ideolojik kavgalara çekilmelerine asla izin verilmemelidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi korumak, onları bu tür kışkırtmalardan uzak tutmak hepimizin sorumluluğundadır.

Çorum, hassas şehir olup, CHP’nin ve bazı sendikaların kışkırtmalarına rağmen sağduyulu davranan, kışkırtmalara katılmayan öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize teşekkür ediyoruz”

Editör: HABER MERKEZİ