Sefa Batak’ın başkanlığında geçtiğimiz yıl kurulan ve örgütlenme çalışmalarına başlayan Birleşik Emekliler Sendikası, şubeleşerek yoluna devam ediyor. Beraberinde Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Uğur Demirer ile birlikte Oğuzlar İlçesi’ni ziyaret eden Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, CHP İlçe Başkanlığı başta olmak üzere bazı esnaf ve kuruluş temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

CHP İl Genel Meclis Üyesi Osman Güllü ve ilçe yönetimi ile sohbet eden Sefa Batak ve Uğur Demirer, her iki derneğin de çalışmaları hakkında bilgi verdi. CHP’li yöneticiler, Birleşik Emekliler Sendikasına üye olarak güç kattı.



Günümüzde emeklilerin hiç de hak etmedikleri şartlarla yaşam mücadelesi verdiğini, sorunların katmerleştiğini ve çözüm beklediğini, bu noktada emeklilerin birlikte hareket ederek güçlü bir lobi oluşturmasının şart olduğunu savunan Sefa Batak, yetkili sendika olduklarında gerek sahada, gerekse masada daha etkili bir şekilde üyelerin hakkını savunacaklarını açıkladı.

Sefa Batak, emeklilerin hak ve hukukunu korumak, hak mücadelesi vermek, sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla yola çıktıklarını bildirerek, tüm emeklileri sendikaya üye olarak hak mücadelesine güç katmaya davet etti. Diğer ilçeleri de ziyaret edeceklerini ve üye sayısını artıracaklarını bildiren Batak, emeklilerin ancak ve ancak örgütlü mücadele ile haklarını elde edebileceğini dile getirdi.

CHP İlçe Başkanı Talip Karadeniz de heyete ziyaretleri için teşekkür ederek sorunları her geçen gün ağırlaşan emeklilerin birlikte mücadelesinin güçlü bir lobi oluşmasını sağlayacağına inandığını, ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik ortak çalışma ve işbirliğinin gerektiğini vurguladı.