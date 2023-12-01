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Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Asude Aybir ve danışman öğretmen Mehmet Fidan tarafından hazırlanan proje, sergide en çok dikkat çeken projeler arasında yer aldı. Toplam 120 projenin final aşamasında yarıştığı sergide akademisyenler tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödüle layık görüldü.



Öte yandan 22-25 Kasım tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen Buca IMSEF Enerji ve Mühendislik Yarışması’nda 26 ülkeden 147 okulun yarıştığı final sergisinde Çorum Bilim ve Sanat Merkezi birinci olarak altın madalya kazandı. Proje öğrencileri Yusuf Baki Cam ve Ömer Sadi Kandemir ve danışman öğretmen Mehmet Fidan tarafından 3 gün boyunca sergilenen projenin poster ve jüri sunumu İngilizce olarak yapıldı. 24 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen ödül töreninde Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Uluslararası Alanda "Enerji ve Mühendislik" kategorisinde birincilik elde ederek Londra'da yapılacak olan 64. Gençlik Bilim Forumuna davet edildi.