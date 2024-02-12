Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Süper Lig 4.etap müsabakaları 10-11 Şubat tarihleri arasında Çorum'da yapıldı. Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalara kızlarda ve erkeklerde toplam 36 takım mücadele etti. Çorum Belediyesi Spor Kulübü hem kızlarda, hem erkeklerde mücadele ederken, bir diğer Çorum temsilcisi Spor İhtisas Kulübü ise sadece kızlarda ter döktü.

Metin Bekar, Hüseyin Durmaz, Arda Kekillioğlu ve Afshin Noroozi oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Belediyesi erkek takımı ilk maçında Adana temsilcisi Çiltar MTİ takımına 3-0 yenilirken, ikinci maçında ise Muğlaspor'u 3-0'la geçti. Üçüncü maçında Real Mardin'i de aynı skorla mağlup eden Çorum temsilcisi son maçında Kastamonu MTSK'yı da 3-0 yendi. Bu sonuçların ardından puanını 29 yapan Çorum Belediyesi Spor Kulübü Süper Lig'de ilk yarıyı sekizinci sırada tamamlayarak Play-Off'ta mücadele etmeye hak kazandı.

Öykü Eryücel, Ezel Arslan, Buse Fidan ve Sıla Günteki'li kadrosu ile mücadele eden Çorum Belediyesi kız takımı ise ilk maçında Antakya Belediyespor'u 3-0, ikinci maçında da Şahinbey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Üçüncü maçında Bursa temsilcisine 3-0 yenilen Çorum Belediyesi Spor Kulübü son maçında bir diğer Çorum temsilcisi Spor İhtisas'a da aynı skorla yenildi. İlk yarıyı 25 puanla onikinci sırada tamamlayan Çorum temsilcisi ikinci yarıda Play-Out (küme düşmeme) maçları oynayacak.

Asu Ayça Şenyuva, Yağmur Yeşil, Asude Tuba Şimşek ve Aybüke Banu Şimşek oyuncu grubu ile mücadele eden bir diğer Çorum temsilcisi Sporİhtisas ise 4.etap müsabakalarında 3 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlardan Real Mardin'e 3-1, Elazığ Belediyespor'a ise 3-0 yenilen Çorum temsilcisi son maçında ise Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek ilk yarıyı 27 puanla onuncu sırada tamamladı ve Play-Off'un dışında kaldı. Spor İhtisas Spor Kulübü ligin ikinci yarısında Play-Out maçları oynanacak.

Play-Off ve Play-Out maçları Van'da yapılacak. Tarihi ise daha sonra federasyon tarafından açıklanacak.



Editör: RIFAT KARA