Çorum Belediyesi, geçen yıl “Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize” sloganıyla başlattığı, kurban bağışı kampanyasını bu yıl da sürdürüyor. “Online Kurban Bağışı” başvurusu https://bagis.corum.bel.tr/ web adresi üzerinden yapılabiliyor. Kurban bağışında bulunan vatandaşların kurbanlıkları, Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında kesimi yapılarak, yine Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla da şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine taze et olarak ulaştırılacak.

KURBAN BAĞIŞ BEDELİ 11.750 TL

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bu yıl kurban bağış bedelinin 11 bin 750 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Çöplü, “Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize sloganıyla ilkini geçtiğimiz yıl yaptığımız kampanyamız kapsamında, bağışlanan kurbanlar taze et olarak belediyemizin sistemine kayıtlı olan Çorum’daki ihtiyaç sahibi 350 ailemizin sofrasında yerini aldı. Bu hayır işine bizleri vesile kılarak, kampanyamıza katılıp kurban bağışında bulunan tüm hemşehrilerimize de katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimiz dilerlerse vekâleten kesilmesini istediği kurban bağışlarını, https://bagis.corum.bel.tr/ web adresi başvuruda bulunarak bu hayra bu yılda ortak olabilirler. Sisteme girdiklerinde kurban bağış adetini, kendi belirledikleri sayıda seçerek, birden fazla kurban bağışında da bulunabilirler. Rabbim yapmış olduğunuz ve yapacağınız tüm hayırları kabul eylesin. Kurban Bayramınız şimdiden mübarek olsun.” dedi.

“BAĞIŞLARINIZ, ÇORUM’DAKİ İHTİYAÇ

SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK”

Başkan Yardımcısı Çöplü, vatandaşların online olarak https://bagis.corum.bel.tr/ web adresi üzerinden kurban bağışlarını yapabileceklerini açıkladı. Çöplü, bağışlanan kurbanların bayramın üçüncü günü Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası’nda kesileceğini belirterek, kesilen bağış kurbanlıklarının yine aynı gün paylanarak Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla da belediyenin sistemine kayıtlı şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere, geçen yılda olduğu gibi taze et olarak ulaştırılacağını söyledi.

Editör: Haber Merkezi