Anneleri ile kaliteli vakit geçirmenin ve birlikte eğlenmenin zevkini yaşayan çocuklar çok mutlu oldular.

Gün boyunca devam eden kampta Sınıf Öğretmeni ve İzci Lideri Erden Özer, anne ve çocukların zaman zaman benzer faaliyetlerde buluşmalarının çocukların duygusal gelişimleri açısından çok yararlı olduğunu belirterek, bu etkinliği yılda birkaç kez yapacaklarını söyledi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanı Alb. Naim Çetinkaya da kampa sürpriz bir ziyarette bulundu. Kendisinin de izcilik yaptığını ve izciliğin önemli bir faaliyet olduğunu söyleyen Çetinkaya, bir süre kamp alanında kalarak çocuklar ve velilerle sohbet etti. Çetinkaya, çocukları kutladıktan sonra izcilerle mutluluk kucaklaması yaparak kamptan ayrıldı.

Editör: HABER MERKEZİ