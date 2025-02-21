Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda bu günlerde özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların eksi derecelerde geçeceği belirtilirken Belediye de vatandaşları su sayaçları ve su borularında oluşabilecek don olaylarına karşı uyardı.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada “İlimizde birkaç gün etkili olacak soğuk hava koşulları nedeniyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için açıkta bulunan su boruları ve su sayaçlarının soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılması ve yalıtım malzemesi ile izole edilmesi gerekmektedir. Yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilebilmesi adına gerekli önlemlerin alınmasını vatandaşlarımızdan rica ederiz” açıklamasına yer verildi.

Editör: HABER MERKEZİ