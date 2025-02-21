Çorum merkeze bağlı Büyükdivan Köyü, Abdal Musa Birlik Cemi’ne hazırlanıyor.

Büyükdivan Köyü’nün geleneksel cem erkanı, yarın (22 Şubat 2025 Cumartesi günü) saat 14.00’de köyün cemevinde gerçekleştirilecek.

Büyükdivan Köyü Muhtarı Taşkın Ceylan ve Dernek Başkanı Kamber Gül, yaptıkları ortak açıklamada; “Hepinizi sevgi, saygı ve hoşgörü ortamında gerçekleştireceğimiz Abdal Musa Birlik Cemi'ne davet etmekten büyük mutluluk duyarız. Bu anlamlı etkinlikte bir araya gelerek, geleneklerimizi yaşatacak ve birlik, beraberliğimizi pekiştireceğiz. Cem, birliğin ve beraberliğin sembolüdür; komşularımızla daha güçlü bağlar kurmamıza vesile olacaktır. Bu anlamlı etkinlikte katkı sunmak isteyen gönüllülerimiz için derneğimiz ve muhtarlığımızla irtibata geçebilirsiniz. Sizlerin desteğiyle cemimizi daha da anlamlı kılmak istiyoruz” dedi.

12 hizmetin yerine getirileceği cemde kurbanlar kesilerek lokma paylaşımı yapılacak, semah gösterisi sunulacak ve aşıkların deyişleri yer alacak.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ