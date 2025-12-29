Çorum Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Milli Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u vefatının 89. yıl dönümünde özel bir programla anıyor.

“Akif’in Vefatından Önceki Son Günleri” başlığıyla düzenlenecek konferansta, Mehmet Âkif Ersoy’un hayatının son dönemi ve fikir dünyası ele alınacak.

Konuşmacı olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın katılacağı program, 30 Aralık Salı günü saat 19.00’da, Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Arıcan, programda Mehmet Âkif Ersoy’un son günleri, düşünce dünyası ve bıraktığı manevi miras hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Çorum Belediyesi, İstiklal Marşı’nın şairi ve Millî Şair unvanıyla anılan Mehmet Âkif Ersoy’u anmak amacıyla düzenlenen konferansa tüm Çorumluları davet etti.

Muhabir: SELDA FINDIK