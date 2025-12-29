Çorum'da Necmettin Erbakan Caddesi ile Öğretmen Lisesinin kesiştiği kavşakta yaşanan kazalar sürücüleri mağdur ediyor.

Kentte Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden alternatif yollarda da özellikle sabah saatlerinde artan trafik yoğunluğu kazaları da beraberinde getiriyor.

İhbar hattımıza ulaşan sürücüler, Hıdırlık Yüksek Öğretim Talebe Yurdu yanında yer alan kavşakta her gün yeni kaza olduğunu bildirerek yetkililerden çözüm istedi.

TRAFİK LAMBASI TALEBİ

Yaşanan kazaları Belediye'ye de bildirdiklerini belirten vatandaş şunları söyledi: "Kavşaktaki 'Dur' levhası dikkat çekmiyor, kenara sıkıştırılmış gibi... Kazaların önlenebilmesi için bu kavşağa trafik lambası istiyoruz."

Yaşanan kazalarda mağdur olan sürücüler kavşağa bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.