Yılbaşı tatiliyle ilgili merak edilenler netleşti. 31 Aralık 2025 tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak 2026 kimleri kapsıyor, yılbaşı tatili kaç gün sürüyor? İşte ayrıntılar…

Yılbaşı yaklaşırken öğrenciler, veliler ve çalışanlar 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinin tatil durumunu araştırıyor. Yılbaşı hangi güne denk geliyor, okullar ve üniversiteler yarım gün mü, özel sektör ve kamu çalışanları için tatil var mı soruları gündemde. 2026 yılına girerken yılbaşı tatiline ilişkin tüm detaylar belli oldu. Peki Okullar, üniversiteler, özel sektör, kamu yarım gün mü? 1 Ocak herkesi kapsayan resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor, yılbaşı tatili kaç gün? İşte merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde…

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılına girilen yılbaşı gecesi, 31 Aralık 2025 Çarşamba gününü 1 Ocak 2026 Perşembe gününe bağlayan gece idrak edilecek.

31 ARALIK 2025 TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü resmi tatil değildir. Aynı zamanda yarım gün uygulaması da bulunmuyor. Bu kapsamda:

Okullar ve üniversiteler normal ders programına devam eder

Kamu kurumları tam gün çalışır

Özel sektör çalışanları için de genel bir tatil ya da yarım gün uygulaması yoktur

1 OCAK 2026 RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak 2026 Perşembe günü, yılın ilk günü olması nedeniyle resmi tatildir. Bu tatil;

Kamu kurumlarını

Okulları ve üniversiteleri

Bankaları kapsamaktadır.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılı yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak Perşembe günü ile sınırlıdır.

2026 YILINDA RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

2026 yılı resmi tatil takvimi şu şekilde:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı