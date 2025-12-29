Yılbaşı tatiliyle ilgili merak edilenler netleşti. 31 Aralık 2025 tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak 2026 kimleri kapsıyor, yılbaşı tatili kaç gün sürüyor? İşte ayrıntılar…
Yılbaşı yaklaşırken öğrenciler, veliler ve çalışanlar 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinin tatil durumunu araştırıyor. Yılbaşı hangi güne denk geliyor, okullar ve üniversiteler yarım gün mü, özel sektör ve kamu çalışanları için tatil var mı soruları gündemde. 2026 yılına girerken yılbaşı tatiline ilişkin tüm detaylar belli oldu. Peki Okullar, üniversiteler, özel sektör, kamu yarım gün mü? 1 Ocak herkesi kapsayan resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor, yılbaşı tatili kaç gün? İşte merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde…
YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılına girilen yılbaşı gecesi, 31 Aralık 2025 Çarşamba gününü 1 Ocak 2026 Perşembe gününe bağlayan gece idrak edilecek.
31 ARALIK 2025 TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık 2025 Çarşamba günü resmi tatil değildir. Aynı zamanda yarım gün uygulaması da bulunmuyor. Bu kapsamda:
Okullar ve üniversiteler normal ders programına devam eder
Kamu kurumları tam gün çalışır
Özel sektör çalışanları için de genel bir tatil ya da yarım gün uygulaması yoktur
1 OCAK 2026 RESMİ TATİL Mİ?
1 Ocak 2026 Perşembe günü, yılın ilk günü olması nedeniyle resmi tatildir. Bu tatil;
Kamu kurumlarını
Okulları ve üniversiteleri
Bankaları kapsamaktadır.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
2026 yılı yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak Perşembe günü ile sınırlıdır.
2026 YILINDA RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
2026 yılı resmi tatil takvimi şu şekilde:
1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı
19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün
21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün
22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı