Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen Bedesten içerisinde hizmet vermeye başlayan Veli Paşa Kahvecisi, Halk Et Tanzim Satış Mağazası düzenlenen törenle açıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Puduhepa Kadın Kültür Günleri çerçevesindeki 'kadın el emeği ürünleri satış standı' da törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, 25. ve 26. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran takımının çaldığı marşlar ve halk oyunu gösterisi ile başlayan törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bedesten'i vatandaşların en iyi şekilde faydalanabileceği hizmetlerle donattıklarını söyledi.



"Durmak yok yola devam"

Tarihi eserlerin ortaya çıkarılması, aslına uygun şekilde restorasyonun tamamlanması için gayret gösterdiklerini belirten Aşgın, "Çorum’un tarihi ve kültürel zenginliği çıktı. Tarihi eserlerimiz şehrin çehresini değiştirecek şekilde ortaya çıktı. Her birinde birbirinden güzel hizmetler veriliyor. Bugün de şehrimize kazandırdığımız muhteşem bir eser olan Bedesten’de en önemli hizmet kalemlerimizden biri haline gelen Halk Et, Kadın El Emeği Ürünleri satış noktası ile Velipaşa Kahvecisi şubesinin açılışını yapıyoruz. Şimdi de içini en iyi şekilde, hemşehrilerimizin doğrudan yararlanabileceği hizmetlerle bu mekanı dolduruyoruz. Burada Halk Et Ürünlerinin yanında şehrimizin muhtelif noktalarında bulunan Hanımeli Yöresel Ürünler satış noktasının da açılışını yapıyoruz. Kargı’dan, Sungurlu’dan, Dodurga’dan, Ortaköy’den, tüm ilçelerimizden, şehir merkezimizden kadın kooperatiflerinin yaptığı el emeği, mevsiminde yapılan organik ürünlerin satışı yapılacak. Çorum Belediyesi olarak hanım kardeşlerimizin ailelerine, şehrimize ve ülke ekonomisine katkılarının olması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bedesten’de hizmete açtığımız tesislerden biri de Velipaşa Kahvecisi. Osmanlı dönemindeki Türk şehirlerinde ticaret bölgesinin çarşı içindeki merkezi olan bedestenler, hem ekonominin hem de ahilik kültürünün yaşatıldığı alanlardı. Çorum’da böyle bir görevi de ifade edecek olan bedestenimizin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve durmak yok yola devam, diyorum" dedi.



"Ramazan bereketinin de burada başladığına inanıyorum"

Daha sonra konuşan Ceritoğlu ise, "Çorum bizim için bir doğum yeri bir hizmet yeri değil, barışın, kadın erkek eşitliğinin olduğu Kadeş'in doğduğu bir mekandır. Bu nedenle de bizim için çok kıymetli. Ben başkanımızın tüm söylediklerine katılıyorum. Ramazan bereketinin de burada başladığına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

Programda son olarak konuşan Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da, "Güçlü kadın güçlü aile demek, güçlü aile güçlü toplum demek, güçlü toplum güçlü devlet demek, dünyaya meydan okuyan bir devlet demek. Bu güzel Buduhepa Kadın Kültür Günlerimizin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ramazanı şerifinizi de tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Veli Paşa Kahvecisi, Halk Et Tanzim Satış Mağazası ve Buduhepa Kadın Kültür Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra Bedesten'de incelemelerde bulundu.

