Çorum eski Milletvekili merhum Osman Naim Atalay’ın oğlu, merhume Seyhan Eralp, Beyhan Çetin ve Emekli Albay Uğur Alaybeyoğlu’nun ağabeyleri, merhume Feyzan Alaybeyoğlu’nun eşi, Gökhan Alaybeyoğlu’nun babası, Çiğdem Alaybeyoğlu’nun kayınpederi, Can Alaybeyoğlu’nun dedesi olan Yalçın Alaybeyoğlu’nun cenazesi, yarın Kemerburgaz Mimar Sinan Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Ailenin, Atalay soyadını, sülalenin adı olan Alaybeyoğlu’na sonradan değiştirdiği biliniyor.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Haber Merkezi